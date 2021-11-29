Сечин выразил уверенность, что человечество победит пандемию коронавируса

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Глава "Роснефти" Игорь Сечин выразил уверенность, что человечество сумеет победить пандемию COVID-19, несмотря на новые волны распространения коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

"Китай подает здесь лучший пример", – сказал он в ходе выступления на российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.

По его словам, китайские власти сумели мобилизовать все имеющиеся ресурсы в борьбе с инфекцией, своевременно ввели эпидемические ограничения, не забыв про оказание помощи населению и отраслям экономики.

"В результате китайская экономика в январе – сентябре 2021 года показала рост на уровне 9,8%", – заключил Сечин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пандемия COVID-19 не закончилась через полгода или год после начала, как ожидалось изначально. Представитель Кремля отметил, что ей пока конца и края не видно.