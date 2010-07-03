Около 5 млн звонков приняла горячая линия по вопросам оказания госуслуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Горячая линия по вопросам оказания государственных услуг приняла около пяти миллионов звонков за восемь лет. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Порядка 170 операторов центров помогают горожанам по вопросам с порталом mos.ru и получения госуслуг в электронном виде.
"Получение госуслуг в электронном виде стало для москвичей привычным. Если в 2011 году чаще всего задавали вопросы о том, для чего создан столичный портал госуслуг, чем он отличается от федерального и что необходимо для регистрации, то сейчас большинство звонков связано с вопросами о конкретных услугах и сервисах", – рассказал руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.
Всего с начала этого года операторы получили свыше 620 тысяч звонков. Наиболее популярный вопрос у горожан был, как восстановить пароль для доступа в личный кабинет. Также были запросы по инструкции очистки кэш-памяти браузера и как можно вернуть найденную карту "Москвенок" владельцу.
Связаться с оператором можно позвонив по номеру телефона: +7 (495) 539-55-55. Специалисты помогут разобраться с сайтом, личным кабинетом, а также готовы подсказать, как заполнить заявление на получение любой услуги. На данный номер москвичи могут также позвонить в случае возникновения технических проблем.
В общегородском контакт-центре работает более 40 горячих линий. Задать вопрос, касающийся деятельности госучреждений и госуслуг, можно по номеру: +7 (495) 777-77-77. По вопросам ЖКХ можно позвонить в единый диспетчерский центр: +7 (495) 539-53-53. Для записи на прием к врачу нужно набрать по телефону: +7 (495) 539-30-30. Узнать информацию о маршрутах общественного транспорта, порядке оплаты и тарифах можно по номеру: +7 (495) 539-54-54 или 3210 с номеров операторов мобильной связи.
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