Московский оператор связи стал победителем премии СХ AWARDS

Фото: пресс-служба Tele2

Оператор мобильной связи Tele2 стал победителем национальной премии Customer eXperience Awards Russia. Эксперты оценили качество монобрендовой сети Tele2 в Московском регионе, которая охватывает 500 точек продаж.

Международная Ассоциация специалистов по управлению клиентским опытом присудила Tele2 награду за развитие розничной сети в Московском регионе в номинации "Лучший клиентский опыт в розничном бизнесе".

"Эксперты внимательно оценивали работу номинантов, и мы рады сообщить, что именно у Tele2, по мнению экспертов, лучшая розничная сеть в Московском регионе. За два года работы в столице оператор смог выстроить эффективную розницу и внедрить высокие стандарты клиентского сервиса. Эксперты убеждены, что в телекоммуникационной отрасли наиболее важен клиентский опыт именно в монобрендовом канале, так как салоны связи и точки розничных продаж – это основной фронт-офис, с которым взаимодействует клиент. Грамотная работа розничного канала предопределяет результативность всего бизнеса", – комментирует председатель Международной ассоциации специалистов по клиентскому опыту Владислав Ус.

С начала 2017 года число салонов связи Tele2 выросло на 32%. Общее количество фирменных магазинов, модулей и мобильных стоек оператора превысило 500 торговых точек. Всего подключиться к сети Tele2 можно более чем в 15 тысячах точек Московского региона.

В 2017 году Tele2 открыла в Московском регионе совместно с Cofix торговые точки нового формата – digital-кофейни, которые совмещают салон связи и кафе. А показатель удовлетворенности обслуживанием в монобрендовой рознице Tele2 составляет 87%.

"При строительстве сети дистрибуции в Московском регионе мы придерживаемся принципа шаговой доступности. Жители должны иметь возможность получать качественный сервис там, где им удобно – около дома или работы, в торговом центре или около станции метро. Признание нашей монобрендовой сети лучшей в регионе – высокая оценка экспертного сообщества, которой мы очень гордимся. Но даже такая престижная награда не повод останавливаться – достижения мотивируют нас становиться еще лучше. Самые строгие критики, на мой взгляд, это наши клиенты. С учетом того, что московская аудитория довольно требовательна, положительные отзывы абонентов для нас особенно приятны. Это дает стимул к дальнейшему развитию", – отметил директор по продажам макрорегиона "Москва" Tele2 Антон Жуковский.

Помимо Tele2, награду в разных номинациях получили "Банк Хоум кредит", "М.Видео", "Аэрофлот", "Сбербанк", "Норбит".

Ежегодная национальная премия Customer eXperience Awards Russia – профессиональная награда, которая вручается лидерам рынка за достижения в области клиентского сервиса и качества обслуживания в разных отраслях бизнеса: ретейле, банковском секторе, страховании, телекоммуникациях и других.

В предыдущие годы лауреатами премии были Сбербанк, Райффайзенбанк, Евросеть, "ЭР-Телеком" ("Дом.Ru"), Росгосстрах, "Азбука вкуса", "Интерфакс", Toyota и Nissan. Учредителями премии в России являются Международная Ассоциация специалистов по управлению клиентским опытом (ICXC) и отраслевой специализированный портал "Библиотека лояльности".