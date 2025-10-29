Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 октября, 17:08

Общество

Стилист Рогов посоветовал носить сапоги-трубы осенью

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Стилист Александр Рогов назвал сапоги-трубы актуальной моделью на осень, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на его соцсети.

"Если вы ищете идеальные сапоги на осень – обратите внимание на модели с высоким голенищем на каблуке"– написал он.

Рогов отметил, что сейчас актуальны квадратный и круглый мыс, необычные каблуки, а также платформы.

Ранее стилист порекомендовал носить куртку рабочего с нарядными и нежными юбками. Он добавил, что этот предмет гардероба можно сочетать не только с базовыми вещами, но и с более интересными. Например, стоит обратить внимание на полупрозрачные ткани, цветочные аппликации и пайетки.

Читайте также


общество

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика