Стилист Рогов посоветовал носить сапоги-трубы осенью

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Стилист Александр Рогов назвал сапоги-трубы актуальной моделью на осень, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на его соцсети.

"Если вы ищете идеальные сапоги на осень – обратите внимание на модели с высоким голенищем на каблуке"– написал он.

Рогов отметил, что сейчас актуальны квадратный и круглый мыс, необычные каблуки, а также платформы.

Ранее стилист порекомендовал носить куртку рабочего с нарядными и нежными юбками. Он добавил, что этот предмет гардероба можно сочетать не только с базовыми вещами, но и с более интересными. Например, стоит обратить внимание на полупрозрачные ткани, цветочные аппликации и пайетки.

