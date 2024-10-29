Умер советник главы "Росатома" и участник "Что? Где? Когда?" Андрей Черемисинов

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Умер советник главы "Росатома" по информационным проектам, многолетний участник программы "Что? Где? Когда?" Андрей Черемисинов. Об этом сообщила пресс-служба программы.

Черемисинов ушел из жизни на 56-м году.

"Более 7 лет он <...> защищал интересы знатоков, помогал разбираться в сложных игровых ситуациях и вручал приз "Хрустальный атом", отмечая заслуги и выделяя лучшего знатока", – уточняется в сообщении пресс-службы "Что? Где? Когда?".

Родным и близким представители программы выразили соболезнования.

Черемисинов родился в Магаданской области в 1968 году. До 30 лет он был профессиональным спортсменом. Черемисинов также известен как основатель нижегородской телекомпании "Сети НН", во главе которой был 16 лет. В телеигре "Что? Где? Когда?" он представлял "Росатом".

