Глава ФМБА заявила, что 8% инсультов приходятся на людей до 45

Фото: depositphotos/belchonock

Инсульт начал молодеть в России. От 5 до 8% случаев приходится на граждан до 45 лет, однако это можно предотвратить, пройдя медицинский контроль, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства РФ Веронику Скворцову.

"Острый ишемический инсульт – одна из наиболее частых причин смерти и инвалидности во всем мире. Каждые последующие 10 лет риск заболевания увеличивается в 3 раза", – объяснила она.

Как подчеркнула эксперт, необходимо проходить профилактику и медицинский контроль. На раннем этапе развития инсульта Скворцова порекомендовала прибегать к терапии.

Она отметила, что у ФМБА есть уникальные компетенции в области лечения нарушений мозгового кровообращения и нейрореабилитации. В центре присутствуют клиническая и научная база, а также диагностическое оборудование. Также там есть возможности для реабилитации после инсульта с индивидуальными программами, добавила Скворцова.

Ранее терапевт Надежда Чернышова перечислила группы людей, кому больше всего грозит риск развития инфаркта. В них входят люди с сахарным диабетом, повышенным давлением, аритмией, атеросклерозом и наследственной предрасположенностью к сердечно-сосудистым проблемам.

"Доктор 24. Темы недели": инсульт