Рекордно высокое атмосферное давление зафиксировали в Москве минувшей ночью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве зафиксировали рекордно высокое атмосферное давление минувшей ночью. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
"Ночь на 29 сентября началась с рекорда. Атмосферное давление превысило экстремум 1 015 гектопаскаль, зафиксированный в 1996 году", – говорится в сообщении.
При этом атмосферное давление продолжает расти и уже составляет 1017,1 гектопаскаля.
Ранее сообщалось, что минувшая ночь в Москве выдалась самой холодной с начала календарной осени. Столбики термометров на метеостанции ВДНХ опустились до отметки 0,7 градуса, а в центре города зафиксировали 4 градуса.
Ночью в Московской области зафиксировали заморозки – холоднее всего было в Черустях, где похолодало до -3,6 градуса.
Жители Подмосковья поделились кадрами морозного утра
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