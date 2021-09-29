Рекордно высокое атмосферное давление зафиксировали в Москве минувшей ночью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве зафиксировали рекордно высокое атмосферное давление минувшей ночью. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Ночь на 29 сентября началась с рекорда. Атмосферное давление превысило экстремум 1 015 гектопаскаль, зафиксированный в 1996 году", – говорится в сообщении.

При этом атмосферное давление продолжает расти и уже составляет 1017,1 гектопаскаля.

Ранее сообщалось, что минувшая ночь в Москве выдалась самой холодной с начала календарной осени. Столбики термометров на метеостанции ВДНХ опустились до отметки 0,7 градуса, а в центре города зафиксировали 4 градуса.

Ночью в Московской области зафиксировали заморозки – холоднее всего было в Черустях, где похолодало до -3,6 градуса.

