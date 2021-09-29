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Москва 24

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Общество

04:13

Синоптик назвал дату завершения бархатного сезона на российских курортах

общество погода

Фото: Москва 24/Александр Горностаев

Бархатный сезон на российских курортах завершится 3–5 октября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает ТАСС.

"На юге европейской территории России температура ниже нормы на 1–2 градуса, и это, конечно же, сказывается на температуре морской воды. Она постепенно охлаждается", – сказал он.

Синоптик добавил, что в ближайшие дни температура воды в Ялте составит +21 градус, в Сочи, Алуште и Туапсе – 20 градусов выше нуля, в Геленджике, Феодосии и Анапе – 19 градусов, в Евпатории – 18 градусов.

Ранее стали известны самые популярные направления для путешествий по России в осеннее время года. В тройку городов, куда приезжают больше всего туристов, вошли Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

Также среди популярных направлений для поездок по России оказались Калининград, Симферополь, Минеральные Воды, Краснодар, Казань, Уфа и Анапа.

Названы самые популярные направления среди российских туристов в бархатный сезон

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