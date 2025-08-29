Небольшой дождь и до 23 градусов тепла ожидаются в Москве 29 августа

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная погода с прояснениями и местами небольшой дождь прогнозируются в Москве в пятницу, 29 августа. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 21 до 23 градусов тепла, в Подмосковье – от 18 до 23 градусов.

Юго-западный и южный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду, атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве опустится до 15 градусов, по области – до 12 градусов.

В первую декаду сентября прогнозируется теплая погода, но это станет проявлением положительной аномалии. Волнообразное развитие атмосферных процессов приведет к тому, что во второй половине месяца температура приблизится к нормальным для сентября значениям.

Бабье лето придет в среднюю полосу России с 1 сентября и повторится во второй половине месяца. При этом первые пять дней осеннего месяца отметятся сухой погодой.