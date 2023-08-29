Вступили в силу новые правила, регулирующие климатологические особенности строительства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В России в августе вступили в силу изменения в правила строительства, касающиеся его климатологических особенностей в разных регионах РФ. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента градостроительной политики со ссылкой на главу ведомства Сергея Левкина.

"В августе 2023 года вступило в силу изменение № 2 к своду правил СП 131.13330.2020 "СНиП 23-01-99 Строительная климатология", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в свод, в частности, внесены климатические характеристики четырех новых регионов РФ. Кроме того, по словам Левкина, в своде актуализировали параметры строительной климатологии в Москве с учетом требований к безопасности зданий.

Глава департамента подчеркнул, что своевременное внесение изменений в климатологические параметры региона позволяет снизить стоимость, а также сроки проектирования объектов и продолжительность строительных работ.

Ранее Сергей Левкин сообщил, что на строительную отрасль приходится пятая часть валового регионального продукта Москвы, это порядка 4,6 триллиона долларов. По его словам, рост объемов строительства подтягивает и смежные отрасли: так, увеличивается спрос на стройматериалы, архитектурное проектирование, логистические и финансовые услуги.



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