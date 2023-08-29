Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать орехи

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Роспотребнадзор рассказал, как выбрать орехи и чем они полезны. Их необходимо приобретать только у проверенных продавцов с наличием документов, подтверждающих качество и безопасность плодов, сообщается в телеграм-канале ведомства.

"При выборе орехов в магазине или на рынке обращайте внимание на их внешний вид. Скорлупа должна быть гладкой и сухой, без пятен, трещин, налета, дырочек, сколов и плесени. Если вам необходимо купить очищенные орехи, берите объемные, издающие хруст ядра", – говорится в сообщении.

Хранить орехи стоит в герметичной таре в сухом месте.

Роспотребнадзор отметил, что данные плоды являются питательными и калорийными, в них присутствуют макро- и микроэлементы, витамины В1, В2, РР, Е и жирные кислоты. Они помогают работе мозга и насыщают организм полезными веществами.

Однако у людей с проблемами пищеварения могут появиться нарушения в работе желудка и печени. Ведомство посоветовало придерживаться принципа сбалансированного питания.

Ранее россиян предупредили о вреде жаренных на масле орехов. Отмечается, что такой продукт может поддерживать в организме воспалительные процессы. Во избежание негативного воздействия рекомендуется включать в рацион орехи, которые были просто подсушены.

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