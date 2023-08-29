Диетолог объяснила, почему кофе может не бодрить

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Кофе обладает неповторимым ароматом и придает чувство бодрости, однако иногда оно пропадает. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на диетолога-нутрициолога Ирину Мансурову.

По ее словам, количество кофеина в чашке зависит от зерна.

"Чем выше росло дерево, тем будет меньше кофеина в его зернах. Также меньше его будет в зернах мытой обработки, чем в натуральных. Даже при одинаковом приготовлении одного и того же напитка, но из разных зерен, концентрация кофеина также будет разной. И чем кислее на вкус напиток, тем, скорее всего, в нем меньше бодрящего элемента", – отметила специалист.

Эксперт уточнила, что также на количество кофеина влияет количество воды при приготовлении. Если человек употребляет напиток не каждый день, то у него возникнут повышение давления, учащение сердцебиения и легкий тремор рук.

"При регулярном употреблении кофе эффект будет менее выраженным, а то и не выражен в принципе. Стимулирующее действие кофеина становится слабее со временем, так как организм становится к нему устойчивым", – объяснила диетолог.

Продолжительность действия эффекта зависит от дозы, возраста, веса человека, скорости метаболизма и от индивидуальной чувствительности, добавила Мансурова. Кроме того, около 10% людей имеют наследственную особенность с низкой чувствительностью к алкалоиду, указала врач.

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