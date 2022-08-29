Депутат Буцкая оценила предложение увеличить пособие по уходу за ребенком

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая оценила идею увеличить пособие по уходу за ребенком до полной зарплаты родителя. Об этом пишет RT.
Она обратила внимание на то, что в настоящее время существует множество мер поддержки для семей с детьми и они продолжают расширяться.
"Можно начать с материнского капитала, который в 2022 году будет индексироваться не по "бумажной" инфляции, а по реальной. Такая программа, как субсидия в 450 тысяч рублей для многодетных родителей, продлена еще на два года", – сообщила Буцкая.
Как отметила парламентарий, сейчас разрабатывается проект закона, который предполагает выплачивать пособие в размере 40% от всех официальных зарплат.
"Пока сумма не станет выше потолка – пока он около 30 тысяч рублей, но в связи с тем, что будет объединение фондов и изменения в расчетах, то это сумма сильно вырастет. Это то, над чем работа идет", – объяснила она.
Однако Буцкая не сказала, что предложение об увеличении пособия не может быть рассмотрено. Это возможно, если инициатива будет оформлена должным образом с необходимым финансово-экономическим обоснованием, резюмировала она.
Ранее в России предложили увеличить пособие по уходу за ребенком до полной зарплаты родителя. С такой инициативой выступила детский омбудсмен в Татарстане Ирина Волынец. Она отправила соответствующее письмо министру труда и социальной защиты Антону Котякову. Необходимость принять такое решение Волынец объяснила тем, что большинство российских семей сталкиваются с денежными трудностями в период нахождения одного из родителей в отпуске по уходу за ребенком.
Уполномоченный по правам ребенка отметила, что сейчас закон обязывает выплачивать ежемесячное пособие по уходу за ребенком в размере 40% среднего заработка. Как отметила эксперт, от граждан регулярно поступают обращения с просьбой увеличить выплату.
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