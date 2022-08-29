Участник КВН умер за месяц до свадьбы

Фото: vk.com/Никита Сумароков

Игрок лиги КВН "Новая версия" Никита Сумароков скончался в Нижнем Тагиле на 31-м году жизни. Об этом сообщает TagilCity.

"Был он на улице, пришел к друзьям в гости. Ушел за гаражи на две минуты, и все, не вернулся", – заявил друг Сумарокова, отметив, что 23 сентября у участника КВН должна была состояться свадьба.

Он пояснил, что спустя некоторое время друзья Сумарокова обнаружили его и вызвали скорую, однако прибывшие на место медики зафиксировали смерть мужчины. В настоящее время специалисты устанавливают причины произошедшего.

Никита Сумароков родился в 1991 году. В 2010-х годах получил известность как фронтмен команды КВН "Северный квартал". Впоследствии Сумароков стал вести различные шоу и мероприятия.