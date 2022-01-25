Фото: facebook.com/bolotovc

Умер участник Высшей лиги КВН Булат Будацыренов, сообщил его коллега Чингис Болотов на своей странице в Facebook.

"Булат – автор многих шуток, которые сборные Бурятии показывали на Первом канале. (Автор. – Прим. ред.) шуток, которые попадали в самую душу зрителей и поэтому имели успех", – отметил Болотов.

Будацыренову было 29 лет. О причинах смерти неизвестно. По информации Болотова, прощание с игроком КВН пройдет 25 января в Бурятии.

Будацыренов играл в команде "Пушкина, 8", а также был редактором игр КВН на бурятском языке. В 2012 году он стал чемпионом Бурятии, вице-чемпионом КВН "Азия" в Красноярске и чемпионом Премьер-лиги КВН. Также Будацыренов принимал участие в Высшей лиге КВН в Москве.

