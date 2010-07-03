Премьеру нового выпуска "Дома-2" перенесли

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В сентябре ожидался выход нового проекта "Дома-2", но планы изменились. Премьеру перенесли, а новую дату показа пока не сообщили. Об этом пишут "Дни.ру".

По информации издания, материал не прошел цензуру.

Продюсер и руководство телеканала "ТНТ" сочли предстоящий выпуск слишком откровенным, из-за этого пилотную версию и съемки приостановили.

В новом выпуске участники телепроекта должны были жить на корабле вблизи Сейшел. В качестве ведущих были выбраны Андрей Черкасов и бывшая участница проекта Лера Фрост.

Ранее сообщалось, что "Дом-2" может начать переезд на новую площадку в сентябре 2019 года.

