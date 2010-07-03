В МВД рассказали, кто чаще всего совершает преступления в России

09:35
09:35
Поделиться в социальных сетях:
Фото: depositphotos/belchonock
В России чаще всего преступления совершают мужчины (84,4%). Такие данные приводятся за прошлый год, передает RT со ссылкой на текст исследования Всероссийского научно-исследовательского института министерства внутренних дел РФ.
Всего в прошлом году выявили 931,1 тысячи преступников. Примерно в 65% случаев у них не было постоянного дохода, но почти все они имели работу. Безработных преступников было зафиксировано 0,5% от общего числа. Около 4% преступлений совершили несовершеннолетними, отмечается в исследовании.
В 86% случаев преступления совершались в одиночку. Также большинство злоумышленников на момент совершения преступления были трезвы. Пьяными были 35%, а в состоянии наркотического опьянения – 1,3%.
Как сообщили эксперты, судимость имели более половины из общего числа преступников. Также у большинства было гражданство РФ.
В исследовании говорится, что чаще всего преступления совершали лица в возрасте от 25 до 49 лет.
Ранее в МВД составили статистику за 2018 год, которая показала, в каких регионах России совершается наибольшее и наименьшее число преступлений. Выяснилось, что безопасней всего жить на Чукотке. За весь минувший год в Чукотском автономном округе зарегистрировали всего 748 преступлений. Вторую строчку рейтинга занял Ненецкий автономный округ, где совершили 857 преступлений.
Всего в 2018 году в России было зарегистрировано 1,9 миллиона преступлений, на 3,3% меньше, чем годом ранее.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: