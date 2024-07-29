В Италии умер автор десерта тирамису

Фото: tiramesu.it

В Италии на 82-м году жизни скончался кондитер Роберто Лингуанотто, которого весь мир знает как автора десерта тирамису. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Corriere.

Как уточнили в издании, Лингуанотто умер после продолжительной болезни.

Кондитер создал тирамису в 1960-е годы вследствие ошибки во время приготовления ванильного мороженого. Он положил сыр маскарпоне в миску, где лежали яйца и сахар.

Впервые десерт добавили в меню ресторана Le Beccherie в Тревизо в 1972 году, где тогда работал Лингуанотто. Владельцем заведения в то время был ныне покойный Адо Кампеол. Однако свой десерт Лингуанотто не запатентовал, из-за чего позже тирамису превратился в основное блюдо итальянской кухни.