Пуэрториканский музыкант El Topo умер на 82-м году жизни

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Пуэрториканский музыкант El Topo (настоящее имя – Антонио Кабан. – Прим. ред.) скончался в возрасте 81 года, сообщает телеканал TeleSUR со ссылкой на заявление члена музыкального союза Пуэрто-Рико Роя Брауна.

Причины смерти он не назвал, однако уточнил, что в 2021 году Кабан пережил инсульт, из-за чего у него была парализована половина тела. После этого артист ушел из культурной и музыкальной сферы.

Кабан родился в городе Мока 22 ноября 1942 года. Слушателям El Topo известен как автор песни Verde luz, выпущенной в 1998 году. Трек считает одной из знаковых песен в Пуэрто-Рико и регионе, а также в других частях мира. Помимо этого, он выпустил сборник Lluvia del Este, состоящий из 48 стихотворений.