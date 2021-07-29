В Роскачестве рассказали, как выбрать соль

Фото: depositphotos/miskolin

Россиянам объяснили, как выбрать качественную соль. Об этом сообщила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева в беседе с агентством "Прайм".

Специалист посоветовала употреблять в пищу йодированную соль, которая соответствует физиологическим потребностям организма.

"Рекомендуем выбирать соль с российским Знаком качества", – заявила Саратцева.

Качественную соль также можно определить по знаку ГОСТ Р. Такой продукт будет соответствовать национальному стандарту РФ, пояснила эксперт.

Гражданам также порекомендовали узнавать срок годности, содержание йода и класс помола продукта. Как объяснила Саратцева, в соли мелкого помола йод более стабилен.

Общее содержание йода не должно быть менее 40+15 микрограммов на грамм, заявила специалист. Кроме того, на момент покупки продукт должен быть годен еще минимум 9 месяцев.

"По истечении этого срока соль не испортится, но и йодированной уже не будет", – заключила Саратцева.

Ранее в Роскачестве объяснили, как выбрать арбуз без нитратов. Покупателям при выборе продукта нужно учитывать несколько факторов, в том числе время на транспортировку до места продажи.