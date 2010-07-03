Эксперт оценил возможный запрет на анонимное пополнение электронных кошельков

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Эксперт в области безопасности Александр Власов прокомментировал Москве 24 сообщения о том, что россиянам могут запретить анонимно пополнять электронные кошельки. По его словам, если такое нововведение вступит в силу, то поможет бороться с теневой преступностью.

"На мой взгляд, это крайне полезно, потому что будет постепенно снижаться доля серых платежей в экономике. Как только появились электронные кошельки, те, кто не особо хочет выходить из тени, начали ими пользоваться для разных вещей. То есть наркоторговцы и другие товарищи тоже начали ими пользоваться", – сказал он.





Александр Власов эксперт в области безопасности Будет снижаться доля неучитываемых и проходящих мимо бюджета платежей. Кроме того, мы нанесем очередной удар по борьбе с наркоманией и терроризмом.

Власов также добавил, что "все равно мы никуда не уйдем от прогресса", поскольку сегодня большинство транзакций совершается с помощью банковских карт, привязанных к конкретному человеку.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что пополнить электронные кошельки россияне смогут только после идентификации личности при помощи банковского счета, соответствующие поправки внесли в закон о национальной платежной системе.

Согласно изменениям, Банк России получит возможность запрашивать и получать от оператора иностранной платежной системы информацию, в том числе персональные данные. Ранее такого требования в законе не было, и физические лица могли пополнять кошельки наличными без идентификации личности.

Если изменения вступят в силу, возможности пополнить электронный платеж лишатся владельцы анонимных электронных кошельков "Яндекс.Деньги", "QIWI Кошелек", WebMoney, PayPal, VK Pay и ряда других.

По словам Аксакова, поправки внесли по просьбе Росфинмониторинга, так как эти кошельки могут использоваться для финансирования распространения наркотиков, терроризма и так далее.