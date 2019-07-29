В Москву пришло похолодание

В столице сегодня ожидается солнечная, но холодная погода. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
"Температура в Москве в послеполуденные часы не поднимется выше 15-17 градусов тепла. При переменной облачности существенных осадков не ожидается", – сообщается на портале.
Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха – 40 процентов. По словам синоптиков, перемены в погоде могут сказаться на самочувствии метеозависимых людей. Могут обостриться приступы мигрени, а также возникнуть вегетативные нарушения.
Пришедшее в столицу похолодание может побить температурный рекорд 1977 года, говорят метеорологи. Именно тогда в эти дни были зафиксированы самые низкие температурные показатели. 30 и 31 июля 1977 года температура в столице составила +7...+7,5 градуса.
В Гидрометцентре отметили, что со вторника по субботу москвичей будут ждать дожди разной интенсивности – от кратковременных до умеренных. Отмечается, что в последние дни июля в Москве будет ветрено – порывы достигнут временами 11 метров в секунду.
Тепло будет постепенно возвращаться в столицу ближе к концу недели. Воздух прогреется до +20 градусов к пятнице-субботе (2 и 3 августа).
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.