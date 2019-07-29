В Москву пришло похолодание

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице сегодня ожидается солнечная, но холодная погода. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Температура в Москве в послеполуденные часы не поднимется выше 15-17 градусов тепла. При переменной облачности существенных осадков не ожидается", – сообщается на портале.

Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха – 40 процентов. По словам синоптиков, перемены в погоде могут сказаться на самочувствии метеозависимых людей. Могут обостриться приступы мигрени, а также возникнуть вегетативные нарушения.

Пришедшее в столицу похолодание может побить температурный рекорд 1977 года, говорят метеорологи. Именно тогда в эти дни были зафиксированы самые низкие температурные показатели. 30 и 31 июля 1977 года температура в столице составила +7...+7,5 градуса.

В Гидрометцентре отметили, что со вторника по субботу москвичей будут ждать дожди разной интенсивности – от кратковременных до умеренных. Отмечается, что в последние дни июля в Москве будет ветрено – порывы достигнут временами 11 метров в секунду.

Тепло будет постепенно возвращаться в столицу ближе к концу недели. Воздух прогреется до +20 градусов к пятнице-субботе (2 и 3 августа).

