Количество страдающих ожирением подростков резко выросло в России

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Главный внештатный специалист-диетолог столицы Антонина Стародоубова рассказала, что в России резко выросло количество подростков, страдающих от ожирения.

"Мы видим рост числа людей с ожирением во всех возрастных группах: и взрослых, и детей. Но самая неблагоприятная ситуация – это среди подростков. Число подростков, имеющих избыточную массу тела и ожирение, резко растет", – заявила врач в эфире радио "Говорит Москва". По ее словам, тенденция стала пугающей, но в столице делается многое для пропаганды здорового образа жизни.

Ранее в Минздраве отметили рост количество людей с лишним весом в России. За год доля жителей страны с повышенной массой тела выросла на шесть процентов.

Самая неблагоприятная ситуация сложилась Кабардино-Балкарии, Курской, Смоленской, Ивановской, Костромской, Ульяновской, Калужской и Ярославской областях, где за год количество полных людей выросло на 25 процентов.