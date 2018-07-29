Количество страдающих ожирением подростков резко выросло в России

Фото: depositphotos/Kzenon
Главный внештатный специалист-диетолог столицы Антонина Стародоубова рассказала, что в России резко выросло количество подростков, страдающих от ожирения.
"Мы видим рост числа людей с ожирением во всех возрастных группах: и взрослых, и детей. Но самая неблагоприятная ситуация – это среди подростков. Число подростков, имеющих избыточную массу тела и ожирение, резко растет", – заявила врач в эфире радио "Говорит Москва". По ее словам, тенденция стала пугающей, но в столице делается многое для пропаганды здорового образа жизни.
Ранее в Минздраве отметили рост количество людей с лишним весом в России. За год доля жителей страны с повышенной массой тела выросла на шесть процентов.
Самая неблагоприятная ситуация сложилась Кабардино-Балкарии, Курской, Смоленской, Ивановской, Костромской, Ульяновской, Калужской и Ярославской областях, где за год количество полных людей выросло на 25 процентов.
"Вечер": почему каждый второй россиянин страдает ожирением
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: