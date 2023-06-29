Эксперт поддержал появление сексологов в поликлиниках России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Многие люди сталкиваются с проблемами в интимной жизни, а для тех, кто страдает психическими расстройствами, этот вопрос занимает особое место. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на психиатра, сексолога, академика российской Академии медико-технических наук Александра Теслера.

В российских психдиспансерах и поликлиниках с 1 июля появятся кабинеты сексологов. Специалисты начнут помогать людям, которые страдают психическими расстройствами, связанными с половым развитием.

"Есть проблема у пациентов, которые наблюдаются, которые страдают хроническими психическими заболеваниями, у всех этих людей есть проблемы в сексе, поскольку у них нарушены социальные связи, им очень сложно найти даже простые контакты с людьми", – сказал Теслер.

Кроме того, существуют люди, которые сталкиваются с проблемами в интимной жизни из-за неврозов. В таких ситуациях, продолжил эксперт, происходят те или иные нарушения. В этом вопросе действительно могут помочь штатные сексологи.

Ранее психолог Юлия Толмачева рассказал, какие люди являются хорошими любовниками. Она подчеркнула, что эта тема может быть субъективной, так как каждый человек имеет собственные потребности и запросы. Однако, считает она, главное качество хорошего любовника заключается в чуткости к партнеру.

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