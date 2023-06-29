В Госдуме оценили идею утвердить льготные ж/д билеты для студентов из южных регионов РФ

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Ввести льготы для обучающихся в высших учебных заведениях – это хорошая инициатива. Так первый зампредседателя думского комитета по науке и высшему образованию Александр Мажуга прокомментировал идею утвердить льготные железнодорожные билеты для студентов из южных регионов.

Однако, подчеркнул парламентарий, в этом вопросе необходимо все детально проанализировать. По словам Мажуги, для всех иногородних студентов университет может предоставлять раз в год оплату проезда до места проживания. Депутат заявил, что вузы уже реализуют такую инициативу.

"Надо понять, что это будет еще дополнительная какая-то компенсация. Помимо этого, недавно состоялась презентация проекта для студентов, аспирантов, молодых ученых. И там российский железные дороги – участник этого проекта, который в том числе дает льготы", – цитирует парламентария RT.

С предложением ввести льготные железнодорожные билеты для студентов из южных регионов, где действуют ограничения на авиаперелеты, ранее выступил депутат Госдумы Евгений Федоров. Соответствующую идею он направил на имя главы Минтранса Виталия Савельева.

Парламентарий заявил, что на фоне спецоперации и необходимости обеспечения безопасности россиян уже более года не функционируют некоторые аэропорты. Это создает неудобство для студентов, которые хотят во время каникул отправиться к родственникам.