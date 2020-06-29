Мавзолей Ленина откроется для посетителей 1 июля

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Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены откроются для посетителей 1 июля, сообщается на сайте Федеральной службы охраны.

Отмечается, что допуск посетителей будет осуществляться в соответствии с санитарными рекомендациями в средствах индивидуальной защиты.

Кроме того, в пункте пропуска посетителям будут измерять температуру. При посещении мавзолея необходимо будет соблюдать санитарную дистанцию.

Ранее лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением продать "мумию" российского политического деятеля Владимира Ленина.

Политик посчитал, что благодаря такой "сделке" бюджет получит огромные деньги.

Революционер, создатель СССР и теоретик марксизма скончался 21 января 1924 года. Тело Ленина после смерти было забальзамировано и помещено в мавзолей на Красной площади.

Ранее захоронить тело Ленина призвал глава Чечни Рамзан Кадыров. По его мнению, такое решение было бы самым верным с исторической точки зрения.

Президент России Владимир Путин заявил, что тело вождя лучше не трогать, так как для многих людей это важная память.