В МЧС предупредили москвичей о грозе с градом в субботу

Фото: depositphotos/vvoennyy

Дождь с грозой и градом ожидаются в Москве в субботу, 30 июня. При этом порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

В МЧС рекомендовали переждать непогоду в капитальном строении, а на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Водителям следует парковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Также в ведомстве напомнили, что грозы ухудшают видимость на дороге, а вспышки молний нередко ослепляют водителей. Во избежание ДТП лучше припарковаться и переждать непогоду. Также во время грозы нельзя находиться у водоемов и рыбачить, передают "Аргументы недели".

Ранее о непогоде жителей Москвы предупредил Сергей Собянин. По словам мэра, для безопасности горожан вводятся ограничения в работе парков, уличной торговли, а также временные ограничения в работе фан-зоны на Воробьевых горах.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в первый выходной составит +26... +28 градусов, будет облачно с прояснениями. В городе пройдет дождь, местами сильный. Также ожидаются гроза и град.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду. При грозе порывы ветра могут достигать 15–20 метров в секунду.

В столице может выпасть до трети месячной нормы осадков. Из-за ухудшения погодных условий в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.