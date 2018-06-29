ОП Москвы рекомендовала стандарты для участков "дачного" голосования

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Представителям Московской городской избирательной комиссии рекомендовали следовать шести принципам при организации избирательных участков на выборах мэра за пределами столицы. Об этом сообщил на рабочем заседании председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра при городской Общественной палате (ОП) Алексей Венедиктов.

По его словам, подписывая соглашения с избирательными комиссиями других регионов, где откроются "дачные" избирательные участки, рабочая группа МГИК должна руководствоваться шестью главными принципами. Во-первых, отметил Венедиктов, на участках необходимо обеспечить видеонаблюдение по московским стандартам. Он также подчеркнул, что участки для выборов мэра Москвы и участки на выборах властей других регионов должны быть разделены. Кроме того, председатели участковых избирательных комиссий должны иметь московскую прописку, а наблюдателям от Общественной палаты и кандидатам в мэры необходимо будет предоставить питание и трансфер на избирательный участок и обратно. Наблюдателей нельзя удалять с избирательных участков, добавил Венедиктов, а число участков вне столицы не может превышать 10% от 3,6 тысячи участков в самой Москве.

По предварительным оценкам, передает Агентство "Москва", участки для голосования за пределами столицы посетят примерно 250 тысяч избирателей. Глава Общественного штаба также пообещал обратиться к председателю ЦИК РФ Элле Памфиловой с просьбой проследить за соблюдением этих принципов.

Ранее сообщалось, что 12 июля МГИК утвердит список "дачных" участков для голосования на выборах мэра. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников отметил, что от москвичей поступило более 11,5 тысячи обращенией с предложением открыть такие избирательные участки.

Выборы мэра столицы состоятся в единый день голосования, 9 сентября. Кандидатам в мэры необходимо собрать не менее 110 подписей муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Кандидаты-самодвиженцы должны заручиться поддержкой 36 тысяч избирателей.