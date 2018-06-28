МГИК 12 июля утвердит список "дачных" участков для голосования на выборах мэра Москвы

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) 12 июля может утвердить список дополнительных загородных участков для голосования на выборах мэра, рассказал глава комиссии Валентин Горбунов.

"На следующей неделе нам необходимо будет принять порядок образования этих участков. Через неделю, наверное, 12 июля на заседании комиссии рассмотрим вопрос образования участков, сроки уже поджимают", – цитирует Горбунова Агентство "Москва".

По словам главы МГИК, с 25 числа начинает работать мобильный избиратель. К тому времени должны быть сформированы справочники и переведены все данные по этим участкам.

Поступившие на mos.ru и в МГИК предложения по дополнительным участкам обобщат к выходным.

Ранее председатель Мосгордумы, руководитель рабочей группы МГИК по образованию "дачных" избирательных участков Алексей Шапошников рассказал, что от москвичей поступило более 11,5 тысячи предложений об открытии таких участков.

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября. Кандидатам предстоит собрать не менее 110 подписей муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях.

Также самодвиженцы должны заручиться поддержкой 36 тысяч избирателей.

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