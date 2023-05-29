Профессор объяснил, за счет чего в регионах улучшилось благосостояние семей

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В Москве, Ханты-Мансийском автономном округе, Магадане и Сахалине благосостояние семей улучшилось за счет сокращения безработицы и количества многодетных семей. Об этом рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, передает радиостанция "Комсомольская правда".

"С одной стороны, это вроде бы неплохо – то, что у нас решается проблема с бедностью. С другой стороны, важно понимать, за счет чего это происходит", – отметил эксперт.

Он уточнил, что в регионах сократилось число семей, которые не могут позволить приобретение продуктов питания. По его словам, все же осталась группа семей, которые не способны купить мебель, телевизор или холодильник. Такие семьи не могут оплачивать детские кружки.

Ранее сообщалось, что Россияне поколения Х сильнее всех почувствовали снижение благосостояния в 2022 году.

Представители поколения Х, а также те, у кого доход составляет до 20 тысяч рублей в месяц, чаще всего высказывали негативную оценку. 59% опрошенных из поколения Х заявили об ощущении снижения благосостояния, то же самое почувствовали 33% из поколения Z. Снижение физического и эмоционального состояния оценено в 54 и 21% соответственно.

