Будущие контрактники рассказали о важности защиты Родины в текущих условиях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Граждане, которые пришли в единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту, рассказали, что их решение служить связано с необходимостью защищать Родину.

"Родину свою надо обязательно ценить. Мы за своих детей, за своих матерей идем, защищать их надо. Каждый мужчина должен защищать свою Родину как положено. У меня есть правнуки, и я хочу, чтобы они жили", – отметил один из мужчин.

Еще один будущий контрактник разделил его мнение. По его словам, пришло время, когда мужчины должны исполнить свой долг.

"Каждый должен отдать долг своей Родине, любить ее и уважать. Мои деды воевали, защищали свое Отечество, и я считаю своим долгом защитить Родину", – подчеркнул он.

Единый столичный пункт отбора на контрактную службу располагается по адресу улица Яблочкова, дом № 5, строение 1. Посетителей обслуживают в режиме одного окна в период с 09:00 до 20:00.

Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале мэра и правительства Москвы. Также москвичи могут задать вопросы о военной службе по контракту через чат-бота @MskContract_bot в мессенджере Telegram.

Подать заявление для заключения военного контракта с Минобороны РФ можно на портале "Госуслуги". Процедура осуществляется в электронном виде.

