Названы продукты и напитки, вызывающие нарушение обоняния

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Ученые из Университета Рединга в Англии идентифицировали молекулу, которая связана с нарушением обоняния. Об этом сообщает журнал Communications Medicine.
Специалисты провели исследование, в ходе которого выяснили, что искажение запахов может происходить из-за ароматических соединений, которые содержатся в некоторых напитках и продуктах. Из-за этих молекулярных соединений приятные ароматы для некоторых людей могут приобретать оттенки сточных вод или горелого мусора. Чаще всего пациенты жаловались на искажение запахов кофе, мяса, лука, шоколада и зубной пасты.
Для проведения исследования была собрана группа из 29 добровольцев с нарушением обоняния – паросмией. Участникам раздали разные составы кофейного напитка. Люди, у которых была паросмия, определили запахи, которые вызывают у них наибольшее отвращение.
"Большинство из этих людей выбирали одни и те же химические вещества как отвратительно пахнущие <...> Эти триггерные молекулы являются общими для многих добровольцев с паросмией и имеют определенные характеристики", – говорится в публикации.
Исследователи пришли к выводу, что во время выздоровления от потери обоняния, вызванной инфекцией или травмой, некоторые запахи на время могут стать отвратительными именно из-за молекулярных соединений. Ученые считают, что их открытие в будущем позволит найти способ улучшить жизнь людей с паросмией.
Ранее инфекционист Светлана Малиновская рассказала, как восстановить обоняние после его искажения или полной потери в результате перенесенного COVID-19. По ее словам, необходимо, в частности, проводить сеансы ароматерапии, а также поддерживать психическое здоровье.
Она объяснила, что искажение обоняния, так называемая паросмия, связано с поражениями центральной нервной системы, а именно обонятельных луковиц, которые являются частью головного мозга и обрабатывают сигналы, отвечающие за восприятие запахов.
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