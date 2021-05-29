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Общество

16:36

Порядок выдачи загранпаспортов россиянам за рубежом не изменился – МИД РФ

общество

Фото: depositphotos/ryzhov

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что порядок оформления загранпаспортов для россиян, проживающих за границей, не изменился. Об этом сообщает РИА Новости.

В связи с появившимися в последнее время в СМИ сообщениями о якобы изменившемся порядке оформления заграничных паспортов гражданами, проживающими за пределами территории Российской Федерации, хотели бы сообщить, что порядок оформления и выдачи заграничных паспортов установлен Федеральным законом от 15.08.1996 г. №114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию
Мария Захарова
официальный представитель МИД РФ

По словам Захаровой, документ подразумевает оформление паспортов через дипломатические представительства и консульские учреждения России в иностранных государствах.

Ранее появившиеся в СМИ сообщения представитель МИД РФ объяснила неправильным толкованием нового административного регламента МВД по предоставлению услуги по оформлению заграничных паспортов на территории РФ.

Этот документ позволяет гражданам России, приехавшим в страну из-за рубежа, обратиться за заменой заграничного паспорта в подразделение по вопросам миграции территориальных органов МВД России. В этом случае, при наличии действующего загранпаспорта на руках, не потребуется предварительно оформлять внутренний документ государственного образца.

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