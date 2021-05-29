Порядок выдачи загранпаспортов россиянам за рубежом не изменился – МИД РФ

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Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что порядок оформления загранпаспортов для россиян, проживающих за границей, не изменился. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Захаровой, документ подразумевает оформление паспортов через дипломатические представительства и консульские учреждения России в иностранных государствах.
Ранее появившиеся в СМИ сообщения представитель МИД РФ объяснила неправильным толкованием нового административного регламента МВД по предоставлению услуги по оформлению заграничных паспортов на территории РФ.
Этот документ позволяет гражданам России, приехавшим в страну из-за рубежа, обратиться за заменой заграничного паспорта в подразделение по вопросам миграции территориальных органов МВД России. В этом случае, при наличии действующего загранпаспорта на руках, не потребуется предварительно оформлять внутренний документ государственного образца.
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