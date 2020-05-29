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Общество

29 мая, 23:59

В Роспотребнадзоре предупредили о новом способе мошенничества на фоне пандемии

общество безопасность

Фото: URA.RU/TASS/Владимир Жабриков

Стал известен новый способ мошенничества на фоне пандемии в Москве. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

По информации ведомства, злоумышленники одеваются в защитные костюмы. Они представляются сотрудниками Роспотребнадзора и вымогают с жильцов квартир "штрафы" якобы за нарушение режима самоизоляции.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в последнее время подобные случаи мошенничества происходят все чаще.

"Они (мошенники – Прим. Ред.) ходят по квартирам и принуждают граждан предъявить паспорт и постановление или предписание управления Роспотребнадзора по Москве об изоляции, если таковые имеются, а также производят фотофиксацию гражданина с документом в руках", – поясняют в ведомстве.

Специалисты Роспотребнадзора уточняют, что действия мошенников сопровождаются общением в агрессивной форме. Злоумышленники угрожают москвичам "штрафами".

"Сотрудники управления Роспотребнадзора по Москве не ходят по квартирам с проверкой соблюдения режима самоизоляции", – пояснили в надзорном ведомстве.

Ранее в МЧС раскрыли новую схему мошенников по обману бизнесменов. Злоумышленники от имени надзорных ведомств якобы проводят проверки и за деньги обещают "закрыть глаза" на имеющиеся нарушения.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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