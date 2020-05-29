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Общество

14:46

В Новгородском кремле обрушилась часть стены

общество

Фото: 53.mchs.gov.ru

Часть кремлевской стены обрушилась в Великом Новгороде. Это произошло в ночь на пятницу, 29 мая, сообщает "Интерфакс".

Обрушился фрагмент прясла возле Водяных ворот с внутренней стороны. Площадь обрушения кирпичной кладки составила около 30 квадратных метров.

Собеседник агентства из Новгородского государственного музея-заповедника (ГМЗ) отметил, что никто не пострадал. На месте происшествия работают музейщики, реставраторы и сотрудники МЧС.

Заявка на реставрацию этого фрагмента стены уже находится в Минкультуры РФ. Срок начала работ неизвестен.

Новгородский кремль (Детинец) является памятником всемирного значения XI-XVII веков и охраняется ЮНЕСКО. На его территории расположен Софийский кафедральный собор, монумент "Тысячелетие России" и Грановитая палата.

Ранее сообщалось об обрушении четырех балконов жилого дома на Кирочной улице в Санкт-Петербурге. В результате инцидента никто не пострадал. Дом оградили от других жителей.

В МЧС предупредили, что сохраняется угроза падения балконных плит. Это здание включено в перечень объектов культурного наследия Санкт-Петербурга.

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