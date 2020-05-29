В Депздраве рассказали, почему сезон пыления березы прошел легче

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В столице в текущем году сезон пыления березы прошел легче для аллергиков благодаря холодному маю, а также нахождению горожан дома. Об этом рассказала врач аллерголог-иммунолог консультативно-диагностического отделения Центра аллергологии и иммунологии ГКБ № 52 столичного департамента здравоохранения Ольга Мухина.

"В целом сезон пыления для большинства пациентов с аллергией оказался легким, отчасти это связано с благоприятными погодными условиями – достаточно прохладная погода и дожди способствовали тому, что концентрация пыльцевых зерен была невысокой", – приводит слова Мухиной Агентство "Москва".

По ее словам, многие пациенты с пыльцевой аллергией были дома во время сезона пыления березы и носили маски, что позитивно сказалось на их самочувствии.

Мухина добавила, что следующая волна пыльцевой аллергии на цветения злаковых трав продлится с конца мая до конца июля, а после него до сентября включительно будут цвести сорные травы.

Ранее в Минздраве заявили, что аллергия не является фактором повышенного риска заражения новой коронавирусной инфекцией. Людям с аллергическими заболеваниями рекомендовали в особенности следить за своим состоянием и при необходимости усилить лечение людям с бронхиальной астмой.