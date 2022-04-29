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Общество

15:01

Член белгородской ЕР объяснила выбор платья на годовщине аварии на ЧАЭС

обществорегионы

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Секретарь шебекинского отделения "Единой России" под Белгородом, которая пришла к памятнику ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС в платье с надписью Party, не ставила цели кого-то оскорбить, сообщается в телеграм-канале "Единой России" в Белгородской области.

"Секретарь шебекинского местного отделения партии пояснила, что с ее стороны ни в коем случае не было никакого злого умысла, тем более намерения оскорбить чьи-то чувства. Являясь дипломированным специалистом в области иностранных языков, секретарь посчитала, что данная надпись означает слово "партия", поэтому и сделала выбор в пользу этого наряда", – отмечается в сообщении.

По словам представителей партии, секретарь, учитывая большой резонанс, который произошел на фоне ее наряда, заявила, что в дальнейшем подобных ситуаций не повторится.

Инцидент произошел 26 апреля. В составе делегации к монументу ликвидаторам последствий Чернобыльской аварии в белгородском Шебекино секретарь местного отделения "Единой России" Галина Шаповалова пришла в платье с надписью Party, чем вызвала огромный резонанс в Сети, при этом, по словам пользователей, это было по меньше мере странно на траурном мероприятии.

Ранее в Японии раскритиковали образ участницы конкурса "Мисс Вселенная" от страны Юри Ватанаб. Пользователям соцсетей не понравился ее наряд из-за изображенной на нем хризантемы, которая является символом императорской семьи. Кроме того, некоторые назвали ее платье "кимоно усопших", поскольку кимоно запахивают на левую сторону только мертвым людям перед похоронами.

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