В Японии раскритиковали образ участницы конкурса "Мисс Вселенная" Юри Ватанабэ

Зрители возмутились нарядом участницы конкурса "Мисс Вселенная"

В Японии раскритиковали образ участницы конкурса "Мисс Вселенная" от страны Юри Ватанабэ, сообщает News.ru.

Пользователям соцсетей не понравился ее наряд из-за изображенной на нем хризантемы, которая является символом императорской семьи. Кроме того, некоторые назвали ее платье "кимоно усопших", поскольку кимоно запахивают на левую сторону только мертвым людям перед похоронами.

Также японцам не понравились нарисованное иероглифами тату Nihon на груди модели. Раньше перманентные рисунки на теле носили только представители мафиозных группировок.

Японка вышла в таком наряде на одном из дефиле. Костюм разработал израильский модельер Авиад Арик Херман. Сам он заявил, что наряд был приурочен к юбилею установления дипломатических отношений между Японией и Израилем. Однако в соцсетях сделали вывод, что дизайнер любит японскую культуру, но совсем в ней не разбирается.

Победительницей конкурса красоты "Мисс Вселенная" стала представительница от Индии Харназ Сандху. До финала конкурса дошли 10 претенденток на титул.

На последнем этапе конкурсантки должны были дать совет девушкам, вынужденным сталкиваться с давлением в современном мире. Харназ Сандху призвала верить в себя и не сравнивать себя с другими.