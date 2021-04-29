Жители дома выиграли "войну" с управляющей компанией при поддержке журналиста Попова

Фото: Мария Попова
Жители дома на Ленинском проспекте добились смены управляющей компании. Поддержку и содействием горожанам оказал тележурналист Евгений Попов.
"Это не просто победа жильцов одного дома – создан прецедент. В России сотни тысяч жителей страдают от воровства и хамства управляющих компаний. При этом считается, что сменить подрядчика по выполнению коммунальных работ практически невозможно", – заявил журналист.
По словам Попова, за права жильцов требуется бороться, а не терпеть некачественные услуги, в том числе периодически оплачивая их из своего кармана.
Жильцы дома 134 по Ленинскому проспекту больше года жаловались на проблемы с оконными рамами и на маслянистую воду из крана. Чиновники не реагировали не обращения, после чего горожане обратились к Евгению Попову. Теперь жилой дом обслуживает ГБУ "Жилищник".
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