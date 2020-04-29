Фото: AP Photo/Alberto Pellaschiar

Французский диджей Боб Синклер даст концерт на Триумфальной арке в Париже. Собранные средства он пожертвует на борьбу с пандемией коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС.

Известно, что выступление музыканта состоится 4 мая.

"Концерт начнется в 20:02 по парижскому времени (21:02 мск) сразу после традиционных аплодисментов в знак поддержки медиков и будет транслироваться в прямом эфире", – сообщили организаторы.

Уточняется, что все зрители будут виртуальными. При этом Боб Синклер выразил надежду на пожертвования от них.

Ранее в правительстве Франции заявили о том, что считают серьезным риск возникновения второй волны коронавируса на территории государства. Несмотря на это, французские власти начали готовить план выхода страны из карантина.