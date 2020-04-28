Риск возникновения второй волны COVID-19 воспринимают как серьезный – премьер Франции

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В правительстве Франции считают серьезным риск возникновения второй волны коронавируса в стране. С заявлением в Национальном собрании выступил премьер-министр Франции Эдуар Филипп, передает ТАСС.



"Риск возникновения второй волны воспринимается как серьезный", – сообщил французский премьер.

Стало известно, что Филиппом был представлен план по ослаблению ограничений, действовавших в стране в связи с коронавирусом. По его словам, "необходимо с осторожностью, но и с решительностью выводить страну из режима самоизоляции".

Он обратил внимание, что введенные французским правительством меры по ограничению передвижения граждан продемонстрировали эффективность.

С 14 апреля число случаев заражения коронавирусом уменьшалось, напомнил Филипп в ходе выступления в нижней палате парламента. "Спад идет хотя и медленно, но непрерывно", – добавил премьер-министр Франции.

С 17 марта во Франции введена самоизоляция. В стране прекращена работа кафе, ресторанов, гостиниц, а также магазинов, не продающих товары первой необходимости.

Планируется, что с 11 мая власти начнут постепенно снимать ограничения, но введут обязательное ношение масок в транспорте и в школах, а также сохранят необходимость соблюдения дистанции.

Согласно информации главного управления здравоохранения страны, количество умерших от последствий инфицирования превысило 23 тысячи.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано больше 2,8 миллиона случаев заражения, более 198 тысяч человек скончалось.

Ранее стало известно, что исторический рост безработицы зафиксировали во Франции.