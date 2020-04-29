У 16 сотрудников RT нашли коронавирус

Фото: ТАСС/Pavel Golovkin/AP
В ходе проверки на антитела к COVID-19 у 16 сотрудников телеканала Russia Today тест на коронавирус оказался положительным, сообщает RT.
Из них 13 человек имеют антитела IgM, что говорит о том, что они, скорее всего, заболели недавно. В данном случае необходимы изоляция и дополнительное наблюдение.
Еще у троих человек выявили антитела обоих классов – IgM и IgG. Это значит, что эти люди находятся в активной стадии болезни. Им и ближайшему кругу контактов необходима срочная изоляция. Если же у них появятся симптомы заболевания, им будет необходима срочная консультация врача.
В итоге всех 16 человек отправили в самоизоляцию. Всего в исследовании приняли участие 162 сотрудника.
У остальных сотрудников отсутствуют антитела обоих классов (IgM и IgG). Это значит, что они не болели коронавирусом.
Телеканал RT стал первой в России компанией, которая проводит скрининг-тесты на антитела к COVID-19 для своих сотрудников. Сейчас данные тесты проходят, как правило, медработники.
Данный тест показывает, есть ли в крови человека антитела, которые иммунная система вырабатывает для борьбы с коронавирусной инфекцией. Итоги тестирования демонстрируют, переболел ли человек и есть ли у него иммунитет к COVID-19.
В настоящий момент такой тест массово проходят жители китайского города Ухань и ряд других городов.
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