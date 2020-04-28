RT проводит скрининг-тесты на антитела к COVID-19 у сотрудников

Фото: ТАСС/Михаил Фомичев

Телеканал RT стал первой в России компанией, проводящей скрининг-тесты на антитела к коронавирусу для своих сотрудников. Сообщается, что сейчас данные тесты проходят, как правило, медработники.

Данный тест показывает, есть ли в крови человека антитела, которые иммунная система вырабатывает для борьбы с коронавирусной инфекцией. Итоги тестирования демонстрируют, переболел ли человек и есть ли у него иммунитет к COVID-19.

В настоящий момент такой тест массово проходят жители китайского города Ухань и ряд других городов.

Согласно последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано больше 2,8 миллиона случаев заражения, более 198 тысяч человек скончалось. В России заболевших 93 558 человек, вылечились 8 456, скончались 867.

Ранее стало известно, что Минздрав одобрил клинические испытания японского препарата против COVID-19.