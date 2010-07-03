Нагиев не исключил своего ухода из проекта "Голос"

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Ведущий Дмитрий Нагиев заявил, что может покинуть музыкальный проект "Голос". Об этом он рассказал телеканалу "360".

"Если репутация (Первого) канала или моя репутация будут ставиться на карту, то у меня будут сильные сомнения по поводу своего присутствия в таких проектах", – отметил он.

Ранее Нагиев не исключил, что результаты шестого сезона шоу могут отменить.

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова в результате СМС-голосования зрителей победила в конкурсе "Голос. Дети". Среди других финалистов были подопечный Валерия Меладзе Ержан Максим и Валерий Кузаков, которого обучала Пелагея.

Пользователи соцсетей сочли, что Абрамова победила с неидеальным выступлением.

Руководитель Первого канала Константин Эрнст пообещал разобраться в ситуации и привлек к расследованию результатов шоу международную компанию Group-IB.