Солнечная погода ожидается в понедельник в Москве

Солнечная погода ожидается в Москве и Подмосковье в понедельник, 29 апреля. Воздух в столице прогреется до 11-13 градусов тепла, по области – до 9-14 градусов, передает портал "Метеоновости".
Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 2–7 метров в секунду. Относительная влажность – около 30 процентов. В то же время синоптики предупредили, что атмосферное давление составит 754 миллиметров ртутного столба, что выше нормального.
Гидрометцентр ранее продлил в Москве желтый уровень погодной опасности на 29 апреля из-за риска возникновения пожаров. В ночь на понедельник температура воздуха в столице опустилась до минус 2 градусов.
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