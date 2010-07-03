Апрельские заморозки. В Москве похолодает до -2 градусов в ночь на понедельник

В ночь с 28 на 29 апреля температура воздуха в столице уйдет в "минус". По прогнозам синоптиков, похолодает до -2 градусов. В связи с этим автомобилистам посоветовали быть предельно внимательными на дорогах, держать дистанцию и соблюдать скоростной режим, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В первый день новой недели специалисты обещают потепление до плюс 8−10 градусов. Осадков не ожидается. Северный и северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 3−8 метров в секунду.
При этом ночью с 29 на 30 апреля в город придет новая волна холода. Столбики термометров будут колебаться от -1 до +1 градуса.
Днем во вторник, по словам синоптиков, станет гораздо теплее. Воздух в Москве прогреется до плюс 14 градусов. Однако с наступлением ночи тепло сменится очередным похолодание, на этот раз − до 0.. +2 градусов.
Ранее Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе на понедельник, 29 апреля. Это связано с высоким риском возникновения пожаров.
Как пояснили специалисты, в этом году апрель в Москве стал рекордно сухим почти за 100 лет. В течение месяца выпало всего 8,6 миллиметра осадков.
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