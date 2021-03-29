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Москва 24

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Общество

16:59

Полная характеристика COVID-19 появится только через несколько лет – иммунолог

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Врач – аллерголог-иммунолог, доктор медицинских наук Владимир Прокопенко рассказал, почему коронавирус распространяется неравномерно. Этим он поделился в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

По его словам, время наступления локальных эпидемических мероприятий отличается в разных странах. Кроме того, для полного понимания вируса необходимо больше данных.

"[Это] эпидемический процесс, новая инфекция, с которой мы не сталкивались, и отсутствие знаний и особенностей этого инфекционного процесса", – отметил специалист.

Через несколько лет можно будет охарактеризовать процесс, когда прогнозы будут основаны на практике, заключил инфекционист.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал Москве 24, часто ли могут встречаться ложноположительные тесты на коронавирус, а также об основной причине ошибочного результата.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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