В пандемию коронавируса москвичи стали более осознанно совершать покупки

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Москвичи изменили свое потребительское поведение за время пандемии: теперь они совершают покупки более осознанно. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.
Там отметили, что сейчас жители столицы посещают магазины реже, чем до пандемии коронавируса, но при этом средний чек на товары всех категорий вырос на 22% за год.
"В магазинах одежды посетители в феврале в среднем тратили 3 тысячи 811 рублей – на 18% больше, чем годом ранее, а в обувных – 4 тысячи 811 рублей, на 15% больше. Среднесуточное количество чеков в этих магазинах за год сократилось на 16 и 19% соответственно", – рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По данным Аналитического центра Москвы, изменения коснулись и сферы цветов – москвичи стали покупать дорогие букеты, но в два раза реже, чем год назад.
В пресс-службе отметили, что на изменение потребительских привычек жителей столицы повлияло и развитие онлайн-торговли. За февраль 2021 года посещаемость торговых центров в Москве была ниже на 28,4% показателя прошлого года, однако общий оборот торговли превысил прошлогодние данные.
"Мы видим, что произошло частичное замещение привычных посещений магазинов на покупки онлайн, очевидно, что москвичи привыкли к комфорту сервисов доставки и новые привычки остались с нами и после пандемии", – сказал Ефимов.
Он также предположил, что из-за роста популярности онлайн-шопинга традиционные торговые центры постепенно преобразуются в торгово-развлекательные центры, где покупки станут лишь дополнением для различных видов досуга.
Ранее эксперт объяснил, как защитить деньги на карте при онлайн-покупках. По мнению специалиста, необходимо завести отдельную карту для цифрового шопинга. Нужную сумму на нее можно переводить через банковское приложение.
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