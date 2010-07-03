МВД посчитало вернувшихся соотечественников

Фото: depositphotos/borjomi88

С 2007 года, когда стартовала программа по добровольному переселению соотечественников, в Россию вернулись 826 тысяч человек. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу МВД.

Только за последние два года в страну приехали свыше 226 тысяч соотечественников. Большинство раньше жили в Казахстане – таких 35%. Чуть меньше выходцев из Украины, Таджикистана, Армении и Молдавии.

В прошлом году переселенцев в основном принимали Тульская, Новосибирская, Челябинская, Калужская, Самарская и другие области.

Отмечается, что у 43% вернувшихся есть высшее образование. Всего в страну въехали 72% граждан трудоспособного возраста. Кроме того, программа обеспечила дополнительный приток молодежи и квалифицированных специалистов.

По данным за 2016 год, россияне, которые попробовали переехать в Европу, стали чаще возвращаться на родину. По словам экспертов, напряжение по отношению к гражданам РФ ощущается в том числе в дружественных государствах, таких как Чехия или Словакия.