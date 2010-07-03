В Госдуме поддержали законопроект, разрешающий россиянам смену зарплатного банка

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов прокомментировал Москве 24 законопроект, позволяющий сотрудникам самостоятельно выбрать банк для начисления заработной платы. Соответствующий проект закона уже внесен в нижнюю палату парламента.
"Я считаю, что право гражданина – это самостоятельно определять, в каком банке открывать счет. И работодатель, соответственно, должен направлять денежные средства туда, куда удобно человеку. В тот банк, где он считает нужным свои средства хранить, аккумулировать. Навязывать банки в данном случае, конечно, неприемлемо", – подчеркнул парламентарий.
Нилов также рассказал, что существуют пакетные программы, когда работодатель сам определяет банк, где проводятся расчеты. Но даже в таком случае, по мнению парламентария, гражданин должен иметь возможность писать заявление на смену банка.
Я согласен с тем, что необходимо закрепить такое право и прекратить навязывать гражданам, где хранить средства. Человек сам определит банк и при этом будет сам нести ответственность.
Ярослав Нилов
председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов
29 марта стало известно, что правительство внесло в Госдуму законопроект, который позволит работникам самим выбирать банк для перечисления зарплаты. Согласно еще одному документу, работодателей, препятствующих смене зарплатного банка, будут штрафовать на сумму до 50 тысяч рублей.
При этом срок, в течение которого работник должен сообщить работодателю об изменении кредитной организации, предлагается увеличить с пяти рабочих дней до 15 календарных дней до дня выплаты заработной платы.
Ранее Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами. Больше всего платят тем, кто добывает полезные ископаемые. Следом идут финансы и страхование.
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